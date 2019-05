– Målet med nylåtene er å slå i gjennom i Norge

kultur

Stuck In North som består av Jonathan Letzing, Simon Heitmann Olsen, Niklas Johansen og Markus Sørnes har jobbet knallhardt i et studio i Alta i vinter. Nå skal låtene slippes og målet er å slå igjennom.



Release i hovedstaden

– Vi har komponert og spilt inn åtte låter som skal slippes i tre omganger. Fire av låtene slippes 29.mai, mens de fire andre slippes med to ukers mellomrom. Låtene er laget som en helhet og skal slippes som et album, sier Simon Heitmann Olsen som er en av sangerne i bandet og som kler opp låtene med keyboard.

I begynnelsen av juni skal bandet ha låtslipp i Oslo.

– Vi har lyst å slå i gjennom i Norge og vi har fått en bra spillejobb på en festival i Oslo som går over to dager. Vi skal spille begge dagene og timingen med nye låter i bagasjen er veldig bra. Håpet er at publikum utenfor Alta også skal få øynene opp for oss, sier Heitmann Olsen.



Produserer alt selv

Stuck In North har i de siste årene begeistret publikum i Alta og Heitmann Olsen sier alle i bandet bidrar på de nye låtene.

– Alle i bandet skriver låter og vi er et slags kollektiv som bidrar med alt. Vi skriver og produserer sammen og nå ser vi fram mot sommeren hvor vi skal ha flere spillejobber. Planene er en promoturnè med tid og stunder, sier Heitmann Olsen.