Keiino strålte under siste prøve før Eurovision-finalen

kultur

I motsetning til fredag kveld virket det lørdag ikke til å være noen problemer under Keiinos prøve, den siste før Eurovision-finalen lørdag kveld.

Fredagens juryprøve ble preget av at bildet forsvant to ganger og at en kameraoperatør kom i veien for sikten mot bandet ved én anledning.

Lørdag ettermiddag virket Keiino-sangerne til å være fulle av selvtillit. Alexandra Rotan fulgte kameraets bevegelser med blikket – og et stort smil.

Norges bidrag er «Spirit In The Sky», skrevet av Alexandra Rotan, Henrik Tala, Tom Hugo Hermansen, Fred Buljo og Alexander N. Olsson. Låten er enkelt forklart en krysning mellom pop, folkemusikk og joik.

Av de 26 landene i finalen lørdag er Norge nummer 15 på scenen. Storfavoritt Nederland, som representeres av Duncan Laurence med «Arcade» kommer som nummer 12.

Norge ligger for øyeblikket på en niendeplass på den samlede oddsoversikten til Eurovisionworld , opp seks plasser fra før torsdagens semifinale. Andre land som ligger høyt på listene, er Australia, Sverige, Sveits, Russland, Aserbajdsjan, Italia og Island.

Madonna skal opptre i en pause i lørdagens finale. Det var lenge usikkerhet rundt kontrakten hennes med Den europeiske kringkastingsunionen, men torsdag kveld kom omsider bekreftelse