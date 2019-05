Åpner verdens viktigste rom

kultur

Alta Museum åpnet denne uken utstillingen Verdens Viktigste Rom, som er en utstilling om frøhvelvet på Svalbard. Målet med utstillinga er å så et lite kunnskapsfrø som vokser til forståelse og engasjement for arbeidet med å bevare størst mulig biologisk og genetisk mangfold – og en bedre verden for alle.