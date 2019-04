Linda blir styreleder for Hålogaland teater

kultur

Randal har bakgrunn som ordfører i Sør-Varanger og er direktør i Innovasjon Norge Arktis.

– Linda kjenner Finnmark og Troms svært godt, og har inngående erfaring med samarbeid i alle deler av samfunnslivet. Gjennom sine mange år som politiker, og også som leder for et sammenslått Innovasjon Arktis, har hun et bredt regionalt og nasjonalt nettverk innenfor næringsliv, forsknings- og kompetansemiljøer, kultur, politikk og samfunnsliv for øvrig, sier fylkesråd Sigrid Ina Simonsen i en pressemelding. Det er Troms fylkeskommune som står for utnevning av styreleder.

Randal ser fram til å ta fatt på oppgaven.

– Jeg er veldig opptatt av involvering og mener at man må bygge et «vi» rundt den veien man skal gå. Det er et privilegium å komme inn som styreleder på et så spennende tidspunkt, sier hun.