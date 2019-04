Årets forestilling til Kautokeino i påsken

kultur

Det Samiske Nasjonalteatret er en selvfølgelig del av den årlige påskefestivalen, så også i år.

Langfredag byr teatret på gjestespillet Men hold kjeft da, Henriksen!, skriver de i en pressemelding.

I denne forestillingen tar skuespilleren publikum med på en reise gjennom barndom, rus, politikk, kjærlighet og gryende alderdom, og ikke minst hvordan det er å være en skarp stemme i den offentlige debatten, på godt og vondt.

Sjangeroverskridende

Forestilling som i hovedsak er basert på Henriksens blogg, er sjangeroverskridende, og en blanding av ”snakketeater” og konsert, musikalsk slampoesi og knirkete låter av Waits, Cohen og Cave, men også nostalgiske tilbakeblikk på et langt og brokete liv i og utenfor teateret, og å bryte med foreldre i Jehovas Vitner som 16-åring for å redde seg selv fra et liv med sosial kontroll.

Men hold kjeft da, Henriksen! er et gjestespill fra Nordland Teater.

Norges beste

På 1. påskedag får publikum muligheten til å oppleve en av Norges beste teaterforestillinger. Abrahams barn av og med Svein Tindberg som fikk Heddaprisen i kategorien «årets forestilling» i 2012, og Abrahams barn gikk ikke hjem hos bare et samstemt kritikerkorps og teaterfolk, men også hos publikum, for forestillingen går fortsatt for fulle hus i Oslo, syv år etter premieren!