– Ropte og klemte de andre i bandet

kultur

Lørdag gikk finalen i talentkonkurransen Bukta Battle av stabelen i Tromsø. To band fra Alta deltok i konkurransen om å spille på Buktafestivalens populære lørdagsarrangement «Bukta for alle» som er gratis, og som foregår midt på dagen. Not My Time To Die stakk av med seieren og kan altså oppleves i naturskjønne Paradisbukta i Tromsø lørdag 20. juli.