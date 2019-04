– Jeg trives best i bakgrunnen

kultur

Etter flere singler som de siste årene har fått mye rotasjon på flere radiokanaler, slipper Thomas Pettersen (Arcane Station) sitt første album, «I Am Arcane Station».



Reflekterer egen musikksmak

Pettersen som til daglig jobber som informasjonsansvarlig og produsent i Scene Finnmark har holdt på i omlag fire år med albumet som inneholder 11 låter innspilt i eget studio.

– Albumet reflekterer både min sammensatte musikksmak og min utvikling som produsent gjennom perioden der jeg har vært Arcane Station. Jeg elsker pop og jeg elsker R&B, og jeg har i større og større grad introdusert elementer fra begge verdener i mine låter. Med et knippe strålende vokalister å bygge produksjonene mine rundt har dette vært en utrolig spennende prosess, som altså ender opp i dette albumet som jeg føler representerer meg fullt og helt musikalsk - derav tittelen «I Am Arcane Station», sier platedebutanten.



I 2015 gas han for første gang ut singelen «Make Me a Bird» med da 17 år gamle Marianne Hekkilæ på vokal. En singel som fikk mye radiospilling i Norge og Sverige, og som nå har over tre millioner streams på Spotify. Senere kom singler som «Let Them Fall», «1minutecanbepowerful», «Golden» og «Crossing Rivers (Away From You)». På debutalbumet finnes både disse og flere nye innspillinger, blant annet den ferske singelen «Can’t Shake It».



– Jeg kan synge men har innsett mine egne begrensinger og det er også mye herligere å jobbe med gode vokalister som kan synge skikkelig. Jeg er av den generasjonen som liker album og jeg har forsøkt å lage låter som gjør det hele til en helhet, sier Pettersen.



Trives ikke i rampelyset

Den musikalske inspirasjonen henter han fra en stor bredde av sjangere som er alt fra soul, pop og jazz.

– Jeg er glad i de fleste sjangere og spesielt funk og pop som preger låtene, sier Pettersen som ikke er veldig glad i rampelyset.