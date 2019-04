KeiiNO gir ut eventyrinspirert musikkvideo

kultur

I dag slapp KeiiNO sin nye musikkvideo til låten «Spirit in the Sky» som de skal fremføre i Eurovision-finalen i mai.

Regissøren bak videoen, Martin Sofiedal har latt seg inspirere av flere eventyr i musikkvideoen.

– Videoen har tre parallelle univers, der vi i det første er i et arktisk klima. Videre veksler vi mellom et univers der trioens kraftdyr, såkalte spirit animalsspiller hovedrollen, og et der en person kjemper mot ansiktsløse mobbere, forteller Sofiedal.

KEiiNOs «Spirit in the Sky» har siden seieren i Melodi Grand Prix nådd over 3,3 millioner avspillinger på Spotify, vært i toppen av VG-lista og var i noen dager verdens nest mest virale låt.

Nå venter en intens Europa-promotering fram mot Eurovision-finalen i mai. KEiiNO opptrer de neste ukene på Eurovision-konserter i Amsterdam, London, Madrid og Riga.

Norges semifinale under Euovision Song Contest er 16. mai, mens den store finalen er 18. mai.