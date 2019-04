Frekk humor fra russerevyen

kultur

Fredag gikk årets russerevy av stabelen. Som alltid ble den også i år spilt kun én dag, men to ganger samme kveld. Til sammen 350 personer besøkte revyen, og dette er et uhyre sterkt publikumstall i Alta. Legg til at publikum så absolutt fikk valuta for pengene - sjelden har termen publikumssuksess vært mer berettiget enn her.