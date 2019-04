Ønskekonsert som varmet sjela

kultur

Fredag og lørdag ga Alta Prosjektkor (forhenværende Allsang Alta) konserten «Nordnorsk aften» i Øksfjord kirke og Alta kultursal for henholdsvis 75 og 275 publikummere. Programmet oppfylte de flestes ønsker og forventninger til et nordnorsk repertoar. Konserten fortonet seg som en eneste, folkelig ønskekonsert, og alle låter man umiddelbart assosierer med nordnorske viser, kom som perler på en snor. Selv kunne jeg ønske meg at også ei samisk vise eller en joik hadde blitt definert og inkludert under vignetten «nordnorsk», men det får bli en annen gang.