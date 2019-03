Vazelina Bilopphøggers åpner Alta Live

kultur

For noen uker siden ble det kjent at Aronnesrocken både flytter festivalen til Alta Sentrum, og skifter navn fra Aronnesrocken til Alta Live. Motivet er å gjøre festivalen mer tilgjengelig for et bredere og større publikum. Nå har festivalen som en del av dette, booket det folkelige bandet Vazelina Bilopphøggers som skal åpne festivitasen.