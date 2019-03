«Alle» vil på dansekurs hos Alta bibliotek: – Jeg tror aldri vi har hatt så mange interesserte

kultur

Fredag inviterer Alta bibliotek til et dansekurs som er for barn og unge. Dansekurset skal ledes av 12 år gamle Jaber Tabbal som skal lære bort kule moves fra det populære dataspillet Fortnite som veldig mange barn spiller for tiden.



– Ekstra moro

Avdelingsleder på biblioteket, Monica Wirkola sier de sjeldent har opplevd en så stor interesse for et arrangement.