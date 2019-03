– En unik mulighet til å høre unge talenter

kultur

I kveld, fredag, kan du få se seks fulltallige band fra Finnmark opptre på Huset (ungdommens hus). Konserten er en rockekonkurranse hvor vinnerne skal få opptre på årets Buktafestival i Tromsø.

– Spennende

Dette er tolvte gangen Bukta Battle arrangeres og første gang musikk-konkurransen går av stabelen i Finnmark. Kort fortalt handler det om at alle unge, uetablerte band i alderen fra 13 til 25 år får delta i rockemønstringen gjennom delfinaler i både Alta, Harstad og Tromsø.

– Vi oppfordrer både stor og små til komme, for dette kommer til å ikke bare bli en god konsert, men også en spennende konkurranse, sier musikkansvarlig på Huset Eirik Aune Hansen.

Tre låter hver

Det hele braker løs klokken 18.00.

– Det er gratis inngang og det håper vi bidrar til mange publikummere. Dette blir tidenes første Bukta Battle i Finnmark, og bare det er jo et element som vi håper vil få folk på konserten, oppfordrer Aune Hansen.

Etter konserten skal det utropes to vinnere som går videre til finalen i Tromsø 6. april.

– Det hele vil vare til omlag 21.00. En jury skal avgjøre hvilke band som går videre. Totalt skal hvert band by på tre låter, som vil si en spilletid på 15 minutt hver, sier Aune Hansen som fortsetter:

– Dette blir en gylden mulighet til å få oppleve hva som rører seg av band i Finnmark. Fire av bandene er fra Alta, men disse har flere medlemmer fra hele fylket. Bandet Snøstorm kommer fra Hammerfest og Not My Time To Die kommer fra Kjøllefjord.

De som skal konkurrere i Bukta Battle er:

Felèth

Not My Time To Die

Stuck In North

Optical Pollution

Blood & Honey

Snøstorm

PS: De som vinner finalekonkurransen i Tromsø vil i premie få spillejobb på «Bukta for alle», studiotid i Kysten Studio, innspilling av en musikkvideo og et stipend på 10.000 kroner fra Ishavskraft.