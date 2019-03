Søker etter divaer i Finnmark

kultur

Club Diva utgjør totalt seks forskjellige prosjektkor i Nord. Fem av disse prosjektene er gjennomført med stor suksess.

– Nå avslutter vi det hele med en «grand finale» i Alta, med korsangere fra hele Finnmark, sier prosjektleder og initiativtaker til Club Diva, Marita Havaas Olsen.

Club Diva har tatt publikum med tilbake til 1920 årene og den glamorøse Gatsbystilen. Cabaretkonserten ledes an av Club Divas leading lady England Brooks. I Club Diva holder hun kontroll på de fabuløse damene som synger i nattklubbens eget cabaretkor.

– Eminente musikerne fra Musikk i Nordland sørger for en unik musikalsk setting og de dyktige dansere Mirjam Sørhus og Maja Hoem Iversen krydrer showet. Publikum skal få kjenne på nattklubbfølelsen fra de kommer inn døra til de går ut igjen, sier Havaas Olsen.

Konserten i Alta vil bli gjennomført i Alta Kultursal 19. oktober.

– For å kunne delta i prosjektet må sangerne ha erfaring fra å synge i kor eller erfaring som solist, sier Havaas Olsen som opplyser at Norges Korforbund som med denne cabareten feirer 10 års jubileum for opprettelsen av sitt kontor i nord, skal arrangere showet sammen med Musikk i Nordland.

– Når prosjektet avsluttes i Finnmark vil totalt over 200 damer ha tatt på seg kostymene og inntatt rollen som cabaretsangere i Club Diva, sier hun.