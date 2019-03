Åpner Borealis-festivalen med musikalsk reise

kultur

Årets åpningsshow til Borealis Vinterfestival skal ta publikum med på en musikalsk reise i Altas nyere musikkhistorie.



Musikalsk reise

– I år er det ungdommene fra ungdommens hus (Huset) som står bak showet. De har spilt inn mange gamle låter fra Altas musikkhistorie på nytt og jeg har hørt på resultatet og kan love at dette kommer til å bli mektig bra, sier Tor Helge Reinsnes Moen som er kulturleder i Alta kommune.



I år starter åpningsshowet klokken 19.00.



– Vi har i år bygget opp en høy scene i sentrumsparken og vi håper at det vil gjøre sitt til at det aller fleste vil få med seg hva som skjer på scenen. Uansett oppfordrer jeg alle med små barn om å komme tidlig slik at de minste får plassert seg så nært scenen som mulig, oppfordrer Reinsnes Moen.



Rørende og morsomt

Kaja Kristensen som er leder på Huset sier hele 30 ungdommer skal bidra på åpningsshowet.

– Det blir en musikalsk kavalkade som kommer til å bli både morsom og rørende på samme tid. 15 ungdommer skal danse fram showet som blir fremført av 14 ulike vokalister, sier Kristensen som har regien på det hele.