Tar turen nordover

Når NRK-satsingen «Norge nå» kommer til Nord-Troms denne uka , skal de handle om både hundekjøring, gullgravere, kortbaneflyplasser og gruvedrift.

Tunheim med fra Alta

Som oppspark til Finnmarksløpet kommende fredag, skal programleder Noman Mubashir allerede i kveld sette fokus på den virkelige pionéren fra såkalt nomekjøring, nemlig Leonhard Seppola som kom fra Nord-Troms. Han søkte lykken som gullgraver i Alaska rundt 1900, men er mest kjent som hundekjører og for redningsaksjonen med hunden Balto. På Skjervøy vil Birgit Paulsen løfte fram den spennende historia rundt ham og Jafet Lindeberg.

Harald Tunheim (Foto: Reiulf Grønnevik)

Forfatteren av Seppala-biografien «Sepp» Nina Kristin Nilsen er med i programmet.

– I sendinga er vi også innom Alta der sledehundkjører Harald Tunheim gjør seg klar for et nytt Finnmarksløp. Han kjenner Seppala-historia og har selv kjørt Iditarod-løpet i Alaska som er sterkt knyttet til Seppala, forteller Arild D. Moe, som er NRKs lokale reporter denne uke i Norge nå.

Med på melkeruta

Det er imidlertid flere spennende temaer i løpet av uka. Tirsdag handler «Norge nå» om kortbaneflyplassene, blant annet Sørkjosen lufthavn.

I programmet er NRK også med melkeruta til Widerøe i Finnmark.

– Kvænangen blir sendested onsdag når det handler om geologi, mineraler og gruvedrift. Kommunen hadde gruvedrift etter gull og kobber for hundre år siden, og lovende prøveboringer tilsier at det kan det bli på nytt. For kommunen trenger ny næringsvirksomhet, arbeidsplasser og flere innbyggere. Temaet om ny gruvedrift er svært aktuelt i nord med striden rundt Nussir i Kvalsund i Finnmark, heter det i pressemeldinga fra NRK.