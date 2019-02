Kravlende suksess på Alta museum

kultur

Utstillingen Kravlende Kryp ble åpnet fredag på Alta museum. Allerede har det vært utrolige 1000 nysgjerrige gjester innom vandreutstilinga, som sikkert skaper skrekkblandet fryd. Altaposten var innom fredag og kan skrive under på at interessen var voldsom.

Seksjonsleder for markeds – og publikumsseksjonen på Alta Museum, Anita Tapio, gleder seg over tallene ved stengetid mandag.

– Dette er over all forventning! Det er tydelig at altaværingene har en forkjærlighet for levende edderkopper, skorpioner, biller og andre kravlende kryp, sier hun

Utstillingen er mulig å se på Alta Museum fram til 22. april!