Tyskland, Storbritannia og Danmark tror på KeiiNO

kultur

På de norske spotifylistene er låten til KeiiNO, «Spirit in the Sky» den soleklart mest populære låten av årets bidrag, men det er ikke bare nordmenn som virker å ha sansen for låten. Det forteller markedssjef Carl-Henrik Tuwezen i Betsson i en pressemelding.

– Fra dag én har «Spirit in the Sky» vært oddsspillernes store favoritt, men det er ikke bare nordmenn som har satset penger på KEiiNO. Det har også kommet mange oddsspill fra utlandet på sangen, så det er tydelig at den har slått godt an også utenfor landegrensene, forteller Tuwezen.

Les også: MPG-aktuelle KEiiNO spiller inn musikkvideo

Per Sundnes som i år er MGP-ekspert for Betsson, er ikke overrasket.

– De har en helt unik «sound» og skiller seg veldig ut i årets felt. Jeg var på forhånd redd det skulle bli mye, men Tom Hugo har et eget talent få lage fengende popmusikk, skryter nordlendingen.

Sist ut i MGP-finale Fred Buljo & Co. blir siste bidrag under finalen neste helg.

Tuwezen forteller at Melodi Grand Prix alltid er et veldig populært spillobjekt blant nordmenn, men i år har det også vært stor interesse for den norske finalen fra utlandet. Så langt har det vært spesielt stor interesse fra Tyskland, Storbritannia og Danmark.

– Jeg kan ikke huske at det tidligere har vært så stor interesse fra utlandet for en låt i Melodi Grand Prix. Det kan virke som tyskere, engelskmenn og dansker elsker KEiiNO. Det lover jo godt for Norge sine sjanser om sangen skulle gå videre til Eurovision, sier Tuwezen.