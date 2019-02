Legger finpussen på musikk-quiz'en

kultur

I sin tid var han kjent som Butler Anton, men Trond Anton Andersen har vokst fra 80-tallet og er i dag mest kjent som frontfigur for Finnmarksløpet. I ettermiddag driver han opp stemningen.

De siste dagene har han nemlig sammen med gammelsjefen Rolf Edmund Lund i Mediehuset Altaposten klekket ut spørsmål fra 80-tallet, først og fremst om musikk-tiåret ingen klarer på å glemme, selv om de har prøvd.

Klokken 17 braker i ettermiddag braker det løs på Pernille. Påmeldingen på Facebook tyder på et artig vorspiel til 80-tallsfesten i kultursalen, som starter tre timer senere.

– Butleren er en trollmann med ord og redigering. Han skal stå for showet og stille intrikate spørsmål på frekt vis. Det er primært en musikkquiz, men se ikke bort fra at det dukker opp noen sidesprang, advarer redaktøren, som har vært tett på rockeverden siden 80-tallet og har bladd gjennom hukommelsen for å erindre det teiteste av det teite fra bad taste-verden.

– Mine favorittband fra tiåret har fått fri lørdag kveld, beroliger han. Han forsikrer at de er ferdig i god tid før festen starter i kultursalen.

Det er fortsatt mulig å melde seg på til quizen, og de som kun ønsker å være flue på veggen, er naturligvis velkommen.