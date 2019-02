14-åring fra Hammerfest forbereder seg til Oscar-kvelden

kultur

Zein al Rafeea hadde aldri vært skuespiller før han ble valgt til rollen i filmen «Kapernaum» om en fattig gutt som ikke får gå på skolen.

Zein spilte inn filmen mens han bodde i Libanon som flyktning sammen med familien, før de kom til Hammerfest. Han forteller til Aftenposten Junior at han savner gården med dyrene i Syria der han vokste opp. Det var stor fattigdom blant flyktningene i Libanon, og 14-åringen har selv opplevd en del av det som skildres i filmen.

– Livet der var veldig vanskelig, sier Zein til Aftenposten Junior.

Klokken 2 på natta

Filmen «Kapernaum» er nominert i kategorien for beste fremmedspråklige film. De andre nominerte er favorittene «Shoplifters» fra Japan og «Roma» fra Mexico. I tillegg «Cold War» fra Polen og «Never Look Away» fra Tyskland.

Oscar-showet er årets største kjendishappening i Hollywood. Prisutdelingen sendes fra Dolby Theatre i Los Angeles søndag 24. februar. Det hele starter klokken 17 lokal tid. Det tilsvarer klokken 02, natt til mandag norsk tid.

Selve prisseremonien er ventet å vare i tre timer, skriver Variety i en sak om hvilke annonsører som har kjøpt seg reklameplass under sendingen.

For dem som vil se kjoler og kjendiser på den røde løperen, kan man følge direktesending via blant annet Twitter fra klokken 01.30.

Det som er spesielt i år, er at det ikke er noen programleder eller showvert som skal lede programmet. Komikeren Kevin Hart måtte trekke seg etter at det ble kjent at han tidligere har hatt homofiendtlige vitser i repertoaret.

Roma favoritt

Storfavorittene er oppvekstfilmen «Roma» av den mexicanske filmskaperen Alfonso Cuaron og kongehusdramaet «The Favorite» av Giorgos Lanthimos. De er begge nominert i ti klasser hver. Nyproduksjonen av klassikeren «A Star is Born» ligger rett bak med åtte nomineringer.

Blant de nominerte i kategorien for beste film er sørstatsfilmen «Green Book» eller «Roma» tippet som vinnere. Prisen for beste regissør går ifølge ekspertene til Alfonso Cuarón for «Roma» eller Spike Lee som har regissert «BlacKkKlansman».

Favorittene til prisen for beste kvinnelige skuespiller er Glenn Close for innsatsen i filmen «The Wife» og Olivia Colman i «The Favourite». Beste mannlige skuespiller er tippet å bli Rami Malek i filmen «Bohemian Rhapsody» eller Christian Bale for rollen som visepresident Dick Cheney i «Vice».