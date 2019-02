Fikser gratis teater-billetter til elevene

kultur

I avtalen går det fram at elever ved ungdomsskolenr får gratisbilletter

– Riksteatret er tilstede i hele landet, på lik linje med Statnett. Sammen kan vi være med å gi både kunnskap og kulturelle opplevelser til folk flest, sier Berit Erdal, kommunikasjonssjef i Statnett.

I dag er da også Riksteatret i Alta med forestillingen Havboka av Morten A. Strøksnes. 9. og 10.trinn ved Sandfallet Ungdomsskole får gratis billetter til forestillingen, totalt 150 elever. I forkant får de skoletime med marinbiolog Kaja Lønne Fjærtoft fra Passion for Ocean, som har undervisningsopplegget "Menneskene og havet".

– For den enkelte oppsetning lages et skoleopplegg for ungdomsskolene med tema fra forestillingen, forklarer Erdal.

Boksuksessen Havboka er solgt til seks land, men har også blitt vellykket teater, skal vi tro mediene. Jan Sælid imponerer stort på scenen, mens Ole Anders Tandberg har regien.

Historien tar oss med til Vestfjorden utenfor Lofoten, hvor forfatteren og hans venn Hugo forsøker å fange en håkjerring fra en RIB. Havet har og har alltid hatt en helt egen betydning for oss mennesker, og for Strøksnes blir det en ustoppelig kilde til undring, innsikt og fantastiske eventyr, heter det i pressemeldingen til kveldens forestilling.

Riksteateret har i samarbeid med Nationaltheatret laget teaterversjonen av boken. Stykket gjester Alta i dag, Hammerfest torsdag 14. februar, Vadsø søndag 17.februar og Kirkenes tirsdag 19. februar. Riksteatret har for tiden 70-års jubileum for turneer i Finnmark.