Tapte krigen om Narvik

Norsk filminstitutt valgte nemlig å vrake Wirkolas planer, melder NRK. En konkurrent fikk 15 millioner kroner til sitt prosjekt

Wirkola har syslet med planene i et tiår, men har de siste årene hamret ut detaljene. Blant annet ble det nylig klart at historien til Hans Hardersen ble en bærende del av historien. Tommy Wirkola skrev i november en kronikk om sine planer og ambisjoner for prosjektet. Han hadde selv en bestefar som deltok på Narvik-fronten.

Norsk filminstitutt offentliggjorde i dag at de støtter Nordisk Film og Tom Vidar Karlsen og Trond Eliassen i det Bodø-baserte produksjonsselskapet Storyline Nor. De fikk 15 millioner kroner av et samlet budsjett på 63 millioner.

– Det gjør at vi nå vet at vi greier å få på plass resten av finansieringen, sir produsent Eliassen til NRK Nordland.

Dermed har de gått seirende ut av konkurranse med flere aktører, blant annet Hollywood-regissør Wirkola fra Alta.

– Det er klart at det bare kan bli ett filmprosjekt, sa Hollywood-regissør Tommy Wirkola for en tid tilbake.