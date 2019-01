Frister med releasekonsert på Barila

kultur

Torsdag kveld kommer Tore Morten Andreassen & The Jazzmasters til Barila for å spille releasekonsert for sin første utgivelse,

– Tore Morten er sannsynligvis den mest meritterte og sjangersterke gitaristen i Nord-Norge. Han er svært produktiv og gir ut egne plater på løpende bånd i ulike sjangre. I tillegg er han en mye brukt gitarist i såvel jazz, country og hair-metal, sier Einar Leinonen ved Barila.

Musikken beskrives som en reise tilbake i tid til 1950-tallets Rockabilly og senere surfmusikk. Det hele fusjonert med inspirasjon fra sovjetisk romfart på 50-tallet.

– Musikken derimot er helt ny og blander det moderne i gammel klangdrakt - Resultatet er kosmonautsurfbilly - en helt ny undersjanger, lokkes det med.

Det loves atomenergi fra scenen og i kontrollrommet styrer Øyvind Nilsen (bass) og Ottar Tøllefsen (trommer) atomspakene.

– Alle med snev av interesse for gitarmusikk har møteplikt, skrøner arrangøren.