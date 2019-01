Britisk stjerneprodusent spiller i Alta

kultur

London-produsenten har litt av en merittliste. Han har jobbet med Madonna, Björk, Britney Spears, Seal, Imogen Heap, Robyn, David Sylvian, Alanis Morissette og norske Kate Havnevik. Etter fjorårets besøk i Alta, har han blitt fascinert av både byen, festivalen og samisk musikk.

Produsenten skal denne gangen foreta seg mer enn å øse av sin kunnskap. Torsdag 7. februar skal han nemlig presentere noe av sitt eget stoff. Under konserten får publikum å oppleve musikken fra det nye album Stet, som er gitt ut av Mercury KX in mars 2018. Som gjester har han med seg Kate Havnevik og Jan Sigsworth på scenen.

– Allerede i fjor ga han sterkt utrykk for at han ønsker å ha konsert under Sami Music Week neste år, for å kunne dele sin musikk med folk oppe i nord, opplyser Klemet Anders Buljo. Han tror det blir en unik reise i moderne klassisk og elektronisk musikkverden.

I fjor gjestet Guy Sigsworth Arctic Song Lab som har blitt en viktig del av Sami Music Week.

– Han er en av de mest respekterte artister og musikkprodusenter i den britiske musikkbransjen i dag, så det er stor stas for oss at han er med, sier Klemet Anders.