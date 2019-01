Skal spille under Altapostens festkveld

kultur

– Jeg har bare sett katedralen utenfra. Det ser veldig spektakulært ut, så dette gleder vi oss til, sier Bremnes til Altaposten.

Modernisert lydbilde

Altapostens første utgave kom 23. august 1969. 50-årsdagen feires gjennom hele året, men på selve dagen er det Nord-Norges egen vise- og popdronning som skal underholde, sammen med sin produsent og «tangentmester» Bengt Hanssen. De to har samarbeidet i lang tid og har modernisert lydbildet, ikke minst på sisteplata «Det vi har» som kom i 2017. Fjorårets konsert i Alta kultursal med fullt band og full sal ble et stort høydepunkt.

I kirkerommet

– Vi tilpasser jo konseptet og repertoaret til hvor vi spiller. I kirkerommet passer det bra med neddempet stemning og akustisk lydbilde uten trommeslager. Ofte får man en utfordring med klang og resonans når man spiller med fullt band, påpeker Bremnes.

Hun tror det vil fungere godt med et samspill mellom de to.

– Det er tidlig å si hva skal spille, men det blir nok velkjente sanger som egner seg i kirkerommet, sier hun.

Nysgjerrig

Bremnes debuterte som visesanger på slutten av 1980-tallet, men har evnet å fornye seg gjennom årene.

– Det er nok en mer moderne puls i det vi driver med i dag, men det handler først og fremst om nysgjerrighet. Jeg er opptatt av det som skjer rundt meg og får inspirasjon av nye musikere og låter. Jeg tror det er viktig å beholde den nysgjerrigheten og merker jo at det appellerer til yngre mennesker. At man blir relevant for flere aldersgrupper. Mitt inntrykk er blant annet at det kommer flere unge jenter på konsertene og det synes jeg er hyggelig, sier Kari, som gjennom lang tid også har hatt et trofast publikum i Tyskland.

Eks-redaktøren

At hun skal være med på feiringen av et mediehus passer godt for eks-redaktøren fra Lofoten, som også hadde en tett relasjon til Altaposten en liten periode. På 1980-tallet var hun nemlig redaktør i Nord-Troms avis, forløperen til Framtid i nord. Det var imidlertid nokså tilfeldig at hun havnet i media.

– Da min legemann fikk turnusperioden på Skjervøy, ble det til at vi reiste oppover. Jeg husker jeg hadde en prat med Arvid Hanssen, som anbefalte meg å reise til Nord-Troms. Etter at daværende redaktør reiste sørover, fikk jeg tilbud om redaktørjobben, erindrer Kari med et smil.

– Jeg var jo veldig ung og fikk en bratt læringskurve. Erfaringen ble imidlertid gull verdt for meg da jeg jobbet i Nationen og senere i Aftenposten, sier Bremnes, som raskt ble kjent for sin gode penn og suksess med portrettkunsten.

Trykking i Alta

Nord-Troms avis ble trykket i Altaposten på den tiden.

– Det var litt av en utfordring. Bildene måtte sendes med bussen på søndag, slik at de var på plass til tirsdag. På den tiden tegnet jeg også avissidene for hand, så grafikerne må nok ha vært veldig tålmodige sjeler for å tolke det jeg sendte over. Tegningene var jo ikke akkurat proff, men det ble jo alltid veldig bra, husker hun og sender en takk til Altapostens grafikerveteraner.

Til høsten skal hun altså nordover for å feire avisa.

Førstevalget

Markedssjef Yngve Reginiussen forteller at navnet til Kari Bremnes sto helt øverst på lista over artister Altaposten ville hente nordover.

– Vi ønsket en dyktig nordnorsk artist som passer inn kirkerommet, så det var tidlig klart at vi skulle ta kontakt med hennes management for å sjekke muligheten. Heldigvis passet det, sier han.

Da Altaposten fylte 25 år ble en annen nordlending prioritert, nemlig Halvdan Sivertsen.

– Vi må jo ha et nordnorsk tilsnitt når vi vi skal feire her i nord, mener Reginiussen, som samtidig konstaterer at Bremnes har stor appell i Alta.

– Hun fylte kultursalen sist hun var her oppe og håpet er jo naturligvis at katedralen fylles opp, sier han.