Pionéren Roger fikk prestisjetung pris

Musiker og komponist Roger Ludvigsen fra Kautokeino ble tildelt Nordlysprisen for 2019 fredag kveld. Prisvinneren var på oppdrag i Bodø, men det ble mange godord fra scenen i Tromsø.

Roger er kanskje best kjent for sin trofaste innsats for Mari Boine, men han var også en pionér i samisk musikkliv, blant annet med Ivnniguin.

I en pressemelding er Ludvigsen takknemlig for prisen.

– Det er en stor glede og ære å få Nordlysprisen for 2019. Det varmer virkelig at Nordlysfestivalen valgte meg til å motta denne prisen for i år, og det er en stor inspirasjon til å holde på med musikken min. Jeg har jobbet med 8-9 av de andre prisvinnerne, så jeg er kjempestolt over å havne i det fine selskapet. Jeg fikk vite om tildelingen, midt i turneen vi er på med Beaivvas, så det har vært vanskelig å holde det hemmelig..

Juryen har bestått av Lillian Grethe Jensen (Musikkonservatoriet), Per Inge Jensen (Creo) og Bjørn Andor Drage (representant for Nordlysfestivalen).

De begrunner tildelingen slik: «Årets prisvinner har vært en viktig bidragsyter i norsk musikkliv i flere tiår. Som musiker og komponist har vinneren deltatt på en rekke CD-innspillinger med norske og utenlandske artister. I tillegg har vinneren turnert over alt og kan med rette kalles en verdensmusiker. Han har spilt med bl.a. Mari Boine, Elisabeth Andreassen, Geirr Lystrup, Inga Juuso, Anneli Drecker, Steinar Albrigtsen, Jonas Fjeld, Nils Petter Molvær, Jan Gunnar Hoff, Brazz Brothers og Sidsel Endresen. Prisvinneren var med og startet det første norske samiskspråklige rockebandet på 70-tallet - og var også med på det første stykket som ble satt opp på Beaivvas Sami Teahter. Som komponist har vinneren skrevet musikk for hele 10 spillefilmer og en rekke teaterstykker.».