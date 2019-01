Senjahopen klar for Aronnesrocken

kultur

Festivalsjef for Aronnesrocken, Torgeir Ekeland er strålende fornøyd med å ha booket Senjahopen.

– Dette er et band vi er veldig glade i, men som vi aldri har fått muligheten til å presentere på vårt program. Faktisk booket vi Senjahopen allerede i september i fjor, for å sørge for at ikke bandmedlemmene ble opptatt med andre prosjekter, sier Ekeland som legger til:

– Klarer man å se én konsert, klarer man å se to.

Bakgrunnen for kommentarer er at bandet også gjester City scene i mars måned.

– Det er et resultat av at bandet både ønsket å komme hit allerede i vinter, men også fordi vi som forening også har et ønske om å skape aktivitet igjennom hele året. Dette kan på mange måter sees på som en start på mange nye planer og ideer vi har på gang, forteller Ekeland.

Senjahopen har gitt ut fire album. Første utgivelse som het «Bli Med På Yttersia» kom i 2010. De har i tillegg til egne konserter, stått på plakaten hos alle de fleste store festivalene i landet.