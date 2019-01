Duolva Duottar-Fred klar for MPG

kultur

I dag ble det klart hvilke ti artister som skal delta i Melodi Grand Prix (MPG).

En av de som skal delta kommer fra Kautokeino. Han heter Fred Buljo og er kjent som et av medlemmene i norsk-samiske rapgruppen Duolva Duottar.

Han skal bidra i en gruppe som kaller seg KeiiNO, som er et norsk-samisk samarbeidsprosjekt mellom artistene Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo.

På NRK sin nettside står det at den samiske befolkningen måtte lenge kjempe for aksept for sin kultur, og tematikken gjorde det naturlig å involvere en samisk låtskriver i prosjektet. Fred Buljo tente på idéen og «Spirit in the Sky» ble til. Senere fikk de med seg den finske produsenten Henrik Tala og deretter Alexandra Rotan.

De som står bak tekst og melodi til «Spirit in the Sky» er Tom Hugo, Fred Buljo, Alexandra Rotan, Henrik Tala og Alex Olsson.