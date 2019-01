Ønsker flere UKM-deltakere

kultur

Nå på fredag, 25. januar er det siste frist for å melde seg på som deltaker til den lokale Ung Kultur Møtes-mønstringen (UKM). I skrivende stund har den lokale mønstringen fått inn 10 påmeldte innslag. Nå håper Håkon K. Haldorsen som er produsent for UKM Alta at flere ungdommer vil være med på den tradisjonsrike kulturfesten.

Stor takhøyde

– Det er kun to dager til påmeldingsfristen går ut og vi håper flere vil være med. Ti innslag er bra, men vi håper på enda flere deltakere. Jo fler, jo bedre, sier Haldorsen.

– Hvilke innslag ønskes?

– Det er egentlig bare fantasien som setter grensene, men vi ønsker flere sceneinnslag. Med det mener jeg alt som kan fremføres på en scene. Det være seg dans, musikk, teater eller andre ting som fungerer og som kan fremføres på scenen i kultursalen. Det er nesten ingen takhøyde for hva man kan fremføre.

Vil vise mangfoldet

Kulturfesten som serveres av ungdommer i alderen fra 13 til 20 år, går av stabelen Alta kultursal 1. februar og Haldorsen påpeker at de også ønsker flere filminnslag og kunstverk.

– Meld deg gjerne på hvis du har laget en film eller et kunstverk. UKM skal vise bredden av det ungdommer holder på med. Det er også lett å melde seg på. Klikk deg inn på UKM Alta sin nettside, der finner du alt du trenger å vite, sier UKM-produsenten som minner om påmeldingsfristen som er 25. januar klokken 23.59.