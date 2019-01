Starter det nye året med joikekonsertforestilling

kultur

18. januar har det samiske nasjonalteatret Beaivvas urpremiere i Oslo på joikekonsertforestillingen Juoiggas.

– I denne konsertforestillingen gjør teateret et dypdykk inn i joikens historie og funksjon gjennom tidene. Vi møter den nære, personlige joiken gitt fra ett menneske til et annet. Vi møter joikelyrikken som slo igjennom og inspirerte Europas diktere på slutten av 1600-tallet, og vi gjør en musikalsk reise i tid og rom, rundt hele Sápmi - fra jaktritualer for 6000 år siden frem til vår egen tid, opplyser Brita Triumf.

Hun påpeker at de som ikke kan se forestillingen i Oslo, kan få se den i Alta 3. februar før teateret avslutter turnèen i Kautokeino 21. og 22. februar.