– Et av landets absolutt beste rockeband

kultur

Festivalen hadde klart å sikre seg en rimelig eksklusiv konsert med Spidergawd i fjor sommer, som ikke lot seg gjennomføre.

– Spidergawd er et av landets absolutt beste og mest etterspurte rockeband. Ikke mange norske rockeband reiser på omfattende europaturneer i forbindelse med sine plateslipp. Dette kommer til å bli en stor opplevelse på Aronnesrocken, sier festivalsjef og bookingansvarlig Torgeir Ekeland i en pressemelding.

11.januar ga bandet ut sitt femte studioalbum, med den innovative tittelen;

– Det oser av så kvalitet av dette bandet, og kjærligheten for musikken som herjet på 70- og 80-tallet stikker dypt. Her vil enhver med bare et snev av interesse for The New Wave of British Metal, og band som Black Sabbath, Dio, Motörhead og ikke minst Thin Lizzy, komme til å kose seg glugg i hjel, mener Ekeland.

Spidergawd er forøvrig fra Trondheim. Bandet ble etablert av vokalist og gitarist Per Borten (Cadillac og Moving Oos), Bent Sæther (Motorpsycho, The International Tussler Society og Sugarfoot) på bass, Rolf Martin Snustad (Hopalong Knut og Samvirkelaget) på saksofon, og Kenneth Kapstad (Motorpsycho m.fl) på trommer. I 2016 forlot Sæther Spidergawd for å fokusere mer på andre prosjekt, og ble erstattet av Hallvard Gaardløs (Orango), som har turnert med bandet siden.