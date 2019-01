Elles film om læstadiansk tradisjon klar for filmfestivalen

kultur

Regissør og koreograf Elle Sofie Sara fra Kautokeino kjenner på nervene foran premieren under Tromsø Internasjonale filmfestival. 17. mars braker det løs for kortfilmen Giitu giitu, eller Thank you Lord. Dokumentarfilmen er nominert til Tromsøpalmen, heter det i en pressemelding.

Alt gjort på hjemmebane

– Jeg er så spent og gleder meg til å se filmen på kino. Håper det kommer masse folk, er beskjeden fra Elle, som har gjort absolutt alt i Kautokeino. Eller Kautowood, som det kanskje bør kalles.

Det er en sjelden læstadiansk tradisjon, lihkahusat, som blir gjenstand for oppmerksomhet i filmen. Det er en slags transetilstand som kunne forekomme blant folk som deltok på læstadianske samlinger. De eldre forteller at noen i menigheten kunne bli tatt av ånden, og da kunne kvinnene hoppe, takke og klappe.

Elle Sofe har snakket med eldre mennesker som har opplevd eller sett lihkahusat. I filmen har hun gjenskapt hvordan lihkahusat kunne se ut.

– Jeg er så takknemlig for alle de som har delt erfaringer fra lihkahusat. Jeg har fått en mye bedre forståelse av hvorfor folk kom i rørelser, og jeg håper at det vises i filmen også, sier Kautokeino-regissøren.

Miljøet utvikler seg

Hun er også stolt over at 100 prosent av filmen er laget i Kautokeino.

– Både forarbeid, filming og etterarbeid er gjort her og de fleste medvirkende er bosatt i bygda, opplyser hun.

Blant annet gjøre kolorering og grading lokalt.

– Det viser at filmmiljøet utvikler seg. Det er ikke mange andre bygder i samme størrelse som har den filmkunnskapen som vi har her. Vi er fortsatt Kautowood, sier Elle Sofe