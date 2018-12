Her er årets julehilsen fra «Fliflet-gjengen»

kultur

Det er for lengst blitt en juletradisjon, Andreas Fliflets lettere digitalt bearbeidede julekort fra hans nye hjemby Buenos Aires. Hvert år i perioden før jul finner den utflytta hammerfestingen ei låt og et konsept som involverer et kor, band eller ensemble der han selv spiller alle roller og instrumenter.

I år har Fliflet, kjent fra bandet Jienat, brukt egen stemmeprakt til å både synge og sette musikk til Elias Blix' julesalme «Kling no, klokka». Til sammen 15 versjoner av Fliflet utgjør «hovedkoret».

Under Youtube-videoen du ser i vinduet over opplyser Fliflet at videoen er spilt inn i Buenos Aires og på et fly.

– Enhver likhet med nålevende personer er uheldig og tilfeldig, spøker Fliflet, før han sender en takk til Petar Lyondev for inspirasjon.

Her kan du se noen av Fliflets tidligere julekort: