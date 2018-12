To Alta-festivaler fikk 220 000 kroner

kultur

– Det er utrolig spennende å følge utviklingen i festival-Norge, det blir stadig flere festivaler og konkurransen blir tøffere. Det er derfor svært krevende for utvalget å gjøre nødvendige prioriteringer for å sikre god utvikling blant festivalene, melder Jan Ole Otnæs som er leder av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Utvalget har fordelt 230 millioner kroner til 158 festivaler fordelt på alle landets fylker for budsjettåret 2019.

Denne gang fikk tre festivaler i Finnmark midler fra Kulturrådet.

Festivalene er: