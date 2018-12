kultur

Riddu Riddu-festivalen har booket Wiyaala som også er kjent som «den unge løvinnen av Afrika».

Festivalen opplyser at Wiyaala som kommer fra Gana, sammenlignes med storheter som Grace Jones og Angelique Kidjo.

– Jeg tror publikum kommer til å bli forelsket i Wiyaala. Hvis ikke hun får hele Riddu-sletta til å danse, så er det ingen som kan det, sier festivalsjef Sandra Márjá West som mener at «den unge løvinnen av Afrika» kommer til å sjarmere Riddu-publikummet i senk med sin smeltedigel av afro-pop, heftig dans, og pur glede.

Wiyaala synger på sitt morsmål Sissala, gjerne i kombinasjon med engelsk. Hun fronter saker som handler om utnyttelse av kvinner som kjønnslemlestelse og barneekteskap.

Musikken hennes er en sammensmeltning av vestafrikanske rytmer og pop som hun bringer til liv med et helt spektakulært og energisk sceneshow. Hun er kjent for å få den mest standhaftige publikummer til å begynne å danse og smile.

– Wiyaala er den fødte artist og et kult forbilde for unge kvinner verden over, sier festivalsjefen.

Fra før er Buffy Sainte-Marie, Tanya Tagaq, Maxida Märak og ISÁK bekreftet til festivalen.