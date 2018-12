– Et Scoop å hyre Isak før Ella Marie vant Stjernekamp

kultur

Snakk om «timing» for besøket til den mest populære finnmarkingen for tida. Ella Marie Hætta Isaksen laget show for Alta-ungdommen med sine skolekonserter tirsdag og onsdag.

– Vi booket ISÀK i april måned. Vi visste jo at de var flinke, men da visste vi ikke at Ella Marie verken skulle delta eller vinne Stjernekamp-konkurransen, så det hele ble jo et ekstra scoop for oss, smiler Odd Håvard Holtet, som forteller at konsertene gikk for fulle hus. Han er koordinator for Den kulturselle skolesekken (DKS) i Alta

ISAK består av vokalist Ella Marie Hætta Isaksen, gitarist Daniel Eriksen og trommeslager Aleksander Kostopoulos,

Arrangementene var i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS) i Alta, og konsertene ble avholdt i skoletiden.

– Vi i DKS Alta har som formål å tilby elever et variert tilbud innen alle kulturuttrykk. Våre midler kommer fra spillemidlene og etter at rikskonsertene ble lagt ned har DKS overtatt de tilbudene som også omfatter konserter. Disse konsertene med ISÀK var en del av dette tilbudet, sier Odd Håvard Holtet som er DKS – koordinator i Alta.

– Alle ungdomskoleelevene fra 8. trinn og oppover i Alta har fått gå på konsert med ISÀK og de syntes jo selvsagt at det var ekstra stas å se Ella Marie live i Alta. Uten tvil en stor suksess, sier Holtet.