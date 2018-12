Fullspekket Beaivvas-program

kultur

– hele seks urpremierer venter i 2019, lokker Beaivvas med. Og allerede i Januar lanserer de to verdenspremierer, som teatersjefen kaller det: Juoiggas, joikekonsertforestilling med tekster av Rawdna Carita Eira og Harald Gaski og i regi av Rolf Degerlund. Og forestillingen Kvinnerommet om kjønnsroller fra 1810 og til i dag. Sistnenvte spilles av Anja Bongo Bjørnstad, Anitta Suikkari og Sarakka Gaup. Regissør er Mette Brantzeg.

– Vi forteller store historier med styrke og glede, samtidig som vi sammen med den norske stat, Sametinget og Kautokeino kommune jobber hardt for å virkeliggjøre et Teaterhus i Kautokeino i nær fremtid. Et teaterhus som er en nasjonal - scene verdig, sier teatersjef Rolf Degerlund i en pressemelding.

Under lanseringen av programmet, som inneholder forstillinger som Pelle Hare og heltene i Sáttomielli, Pippi, Human zoo og The jouney, la Degerlund trykk på at de gjennom hardt arbeid stimulerer til flere nye samiske verker.

– Vi er en av få teatre som kan vise 4-5 verdenspremierer alle skal få ta del i.