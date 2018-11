Too Far Gone kommer til Høstsprell

kultur

Forrige uke ble det klart at Gunslingers kommer til festivalen 30. til 31. august høsten 2019 – og nå følger de opp med signering av populære Too Far Gone.

– Det blir et Høstsprell med full trøkk, det kan vi love, hilser festivalsjef Stig Anton Eliassen. Han forteller at Too Far Gone var på Høstsprell for 12 år siden.

– Vi henter dem tilbake etter mange ønsker fra publikum om at vi må ta de tilbake, og det gjør vi, forsikrer han.

Gjennombruddet for bandet kom i 1998 med hiten Zetor'n. Etter det har det gått slag i slag med høye plasseringer på salgslister, radiolisting, radio- og TV-opptredener, samt ni CD-utgivelser.

– I 2018 feiret bandet 25 år på veien med en storstilt norgesturne og bandet framstår bedre enn noen gang. 31. august står de på scenen i Kvenvik, fastslår Eliassen.