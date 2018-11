Kulturstipend til Monica og Ida

kultur

Kulturpolitikerne gikk i dag inn for å tildele årets stipend til Monica Holst-Olsen og Ida Holm Olaussen, to av de musikerne som virkelig har gjort seg bemerket de siste årene. Begge får 15.000 kroner.

Trompetisten Monica

Monica spiller trompet og har vært med i talentprogrammet ved musikkonservatoriet i Tromsø, deltatt på Valdres Sommersymfoni og vunnet Drømmestipend. Sommeren 2017 var hun med på et orkesterkurs «Orkester Norden» hvor man må prøvespille for å få bli med. I den forbindelse var orkesteret på turné både i Estland, Latvia og Finland. Siden i høst er hun en av seks på trompet som ble vikargodkjent til Sjøforsvarets Musikkorps i Bergen. Sommeren 2018 var hun med på ungdomssymfonikerne, som er Norges nasjonale ungdomsorkester.

– I år har hun oppnådd å bli vikargodkjent i Oslo Filharmonien, Stavanger Symfoniorkester, Kristiansand Symfoniorkester, Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester, Sjøforsvarets Musikkorps og Marinemusikken i Horten. Samt et langtidsvikariat i Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim. Dette gjør at hun nå føler seg et skritt nærmere målet, å bli profesjonell musiker, heter det i begrunnelsen.

Studerer ved Musikkhøgskolen

Ida Holm Olaussen studerer i dag Valthorn ved Musikkhøgskolen i Oslo. Hun går tredje året på utøvende horn bachelor ved Norges musikkhøgskole. Dette året er hun på utveksling i Stuttgart i Tyskland.

– Hun er vikargodkjent i Stavanger Symfoniorkester, Kristiansand Symfoniorkester og Nordnorsk Operasymfoniorkester. Hun er også med i Nordnorsk Operasymfoniorkesters mentorprogram. I august 2018 var hun deltaker på lærlingprogrammet ISA i Wien, opplyses det.