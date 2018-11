kultur

Anne Lajla Utsi, som leder International Sámi Film Institute (ISFI), fryder seg over NRK sine planer om en storstilt samisk dramaserie.

ISFI skal samarbeide med NRK om å skape den kommende serien.

– Forventningen er at man finner en god idé med en god fortelling. Det skal jobbes over mange år med denne serien, og det blir svært spennende å se hvilke ideer som kommer opp, sier Utsi til NRK.

I 2023 skal serien være ferdig og klar for visning. NRK opplyser at historiene er forankret i den samiske kulturen og samtiden, slik at serien oppleves som autentisk og nyskapende.

– Vi var på møte i Oslo med NRK Sápmis direktør og NRK Drama sjef Ivar Køhn. Det var på dette møtet det ble bestemt. Etterpå da jeg var på hotellet tenkte jeg bare: WOW! Nå er denne muligheten i våre hender, forteller Utsi.