Sølvi gjør comeback i Farmen

Sølvi Monsen fra Alta røk i starten av november ut av Farmen etter sleggekamp, en kamp hun trodde hun skulle vinne lett. Men selv om det ikke gikk Monsens vei, fikk hun en ny sjanse i «Torpet», TV 2s nyvinning på årets Farmen-sesong. Serien, som kun sendes på nett-TV, kan utslåtte deltakere kan vinne seg tilbake på hovedgården.

TV 2 beskriver selv konseptet slik: «På den avsidesliggende gården bor det tre tidligere «Farmen»-deltakere, og hit kommer alle som blir utslått i tvekampen på Farmen. Det er bare plass til tre personer på «Torpet», så for å bli, må de kjempe seg inn. De tre som til slutt overlever på «Torpet», vil få muligheten til å kjempe seg tilbake til Farmen og den store finalen».

I episoden som ble sendt i dag, mandag, vant altaværingen med en knepen seier over Charlie Stuart og Lasse Bergseter i kunnskapskonkurransen. Resultatet ble nemlig Bergseter seks poeng. Stuart syv poeng, mens Monsen fikk åtte av ti mulige poeng.

– Jeg skal ta igjen når jeg kommer inn! Yes, yes! Jeg sa jeg skulle tilbake igjen! Helvete. Revansj. Payback-time! Fy faen, det her var kult. Dæven, sa hun ifølge VG som omtalte saken først.