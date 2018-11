Gigant-feiring når proffe låter gis ut

kultur

Spenningen stiger for 12 unge finnmarksartister og band. Neste lørdag blir det nemlig storfint release-party på Huset.

Proffe produsenter

I august gikk de i studio for å spille inn sine egne låter sammen med profesjonelle produsenter som Ida Iki (Biru Baby), Geir Bratland (keyboardist i Dimmu Borgir), Steph Marziano (produsent for bla. The prodigy) m.fl.

Her ble det skapt tolv unike låter som nå skal lanseres på Spotify og andre strømmetjenester.

Gis ut digitalt

I år tar de spranget til heldigital utgivelse.

– Vi har tidligere gitt ut musikken fra Gigant på CD, men for å følge med i tiden blir låtene nå gitt ut digitalt, sier Gigant-ansvarlig Eirik Aune.

Siden 2003 har man hatt tradisjon for å ha en storslått konsert i forbindelse med låtslipp.

Lydkurs

– Låtslippet skjer på Huset 24. november, med et utvalg artister på scenen, gratis inngang og lett servering, opplyser Huset.

Det blir også lydkurs samme helg med produsent Liam Knott.

– Dette er åpent for ungdommer fra 13 år, og man kan melde seg på til eirik.aune.hansen@alta.kommune.no