kultur

På Barila blir det nemlig et klassisk stormøte mellom to ruvende skikkelser i nordnorsk musikkliv. Altas egen pianist Nils Anders Mortensen har nemlig funnet tonen med den kjente kontrabassisten Knut Erik Sundquist.

Prosjektet En smuk aftensang er resultatet, et skikkelig hjertebarn for de to.

Her kan det bli noen overraskelser. Det er nordnorske folketoner, men de har laget sine helt egne versjoner som spenner fra jazz til techno, via klassiske stykker til mer modernistisk pling-plong.

– Det blir til og med plass til en heavyrock-ballade, fristes det med.