Punktum finale for trubadurfestivalen

kultur

I år blir ikke noe av den tradisjonsrike trubadurfestivalen i Alta.

Tidsklemme

Einar Leinonen som i alle år har vært med å arrangere den populære festivalen som har tatt i mot kjente og ukjente trubadurer fra fjern og nær, sier grunnen er den berømte tidsklemma.

– Det er de samme folkene som har stått bak det hele i alle år og i år ser vi at vi rett og slett har for mange prosjekt hver for oss. Det gjør sitt til at vi ikke har tid og ressurser til å fortsette, sier Leinonen.

Godt besøkt

Han tror ikke at festivalen noensinne blir å gjenoppstå.

– Man skal aldri si aldri, men alt har sin tid, og per i dag tror jeg ikke vi som har arrangert det hele noensinne kommer å fikse i stand noen trubadurfestival, sier Leinonen som påpeker at festivalen hadde godt med besøk i fjor.

– Akkurat hvor mange publikummere det var i fjor, husker jeg ikke, men den var godt besøkt, så det er ikke grunnet lite publikum at vi legger ned, for vi gikk med overskudd. Det handler rett og slett om ressurser og tid, for det tar tid å arrangere en såpass stor festival. Uansett har det vært en hyggelig reise med masse minner, sier Leinonen.