Klar for rockesjanger

kultur

Lørdag er det klart for NRK-programmet Stjernekamp.

Rock er den første sjangeren som deltakerne skal by på. Sjangeren er stor og artistene skal synge låter helt fra 50-tallet og fram til i dag. Det betyr at vi får servert et vidt spekter av låter.

Ella Marie Hætta Isaksen fra Tana, som også var en av artistene under Aronnesrocken sist helg, skal synge Misery Business av gruppen Paramore. Ingen av artistene ryker ut i det første programmet. Men stemmene tas med videre og legges til stemmene i program 2, der første deltaker må takke for seg i den populære sangkonkurransen, hvor artistene skal by på ulike sjangere utover høsten.