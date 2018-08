– Håper Aronnesrocken blir en arbeidsplass for flere

kultur

Det var ikke gitt at sletta på Aronnes skulle fylles med folk denne helgen. For første gang kostet det penger å komme inn. Det så imidlertid ikke ut til å stoppe altaværingene, fredag var det cirka 1.000 mennesker på festival. Lørdag enda flere.

Styreleder Rune Suhr Berg sa lørdag kveld til Altaposten at dette skulle de gjort for lenge siden.

– Vi visste at dette kom en dag og vi burde kanskje gjort det for et par år siden. Nå er det her og det ser ut til å gå smertefritt.

Større enn de drømte om

Han var med å starte rocken i 1996. Dagens utgave er langt ifra det de tenkte da de begynte.

– Det er blitt mye større enn vi kunne drømme om. Det er veldig artig og det er derfor vi gjør dette hvert år.

Suhr Berg sier de hele tiden vil fornye seg og gjøre festivalen større og kulere.

– Det å ta betalt er jo langt fra det som var visjonen. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at vi har malt oss inn i dette hjørnet selv. Det er blitt så stort og proft, og den økonomiske risikoen er så høy at vi har fått råd og tips fra flere om å ta betalt.

– Åpner det noen dører for dere?

– Det vil vise seg. Vi har budsjettert med 1.000 mennesker hver dag for å komme på det trygge overskuddet vi må ha for å kunne drive festivalen videre. Vi har hatt noen magre år så vi har vært tvunget til å ta disse grepene. Blir dette året slik vi har budsjettert med så vil det åpne dører for neste år.

Minst 600 fikk med seg Violet Road: Publikumsmagnetene fikk altaværingene til å trosse regnvær og dårlige vaner Det bøttet ned da Violet Road gikk på scenen. «So what?» repliserte Alta-publikummet og strømmet til rocken.

Skal fortsette å sette ungdommene høyt

De ønsker å bli større og mer proff for hvert år. Nå er de også en «betal-festival» med store trekkplaster. Blant annet prydet Gåte scenen lørdag kveld. Slikt koster. Men hva med det som var intensjonen, en arena for unge musikere?

– Vi skal fortsette å være en forening med vedtekter som arrangerer festival med en scene for ungdommer slik at de får vist seg frem. Og en scene der ungdommer kan komme å se på både lokale- og nasjonale stjerner. Den ideen er egentlig uforandret, det er bare rammen rundt som har eskalert litt de siste 20 årene.

Å ta inngangsbillett er et ledd i å få større artister på scenen.

– Det er en test på om altapublikummet responderer. Hvis vi klarer å bygge dette opp så håper vi at det kan bli større og ha flere arrangementer i løpet av året. Vi håper også at det skal kunne gi flere arbeidsplasser, slik som Buktafestivalen og en del andre festivaler i landet.