Eskil synger for 200.000 hver uke

kultur

Hver torsdag sender TV2 sitt underholdnings- og talkshowprogram, Stian Blipp-show, som byr på spennende gjester og morsomme humorinnslag. Showet har et eget husband, The Feelgood Orchestra, der vi finner 27-åringen fra Kaiskuru på vokal.

– Hvordan fikk dere denne jobben?

– Det var litt tilfeldig, men The Feelgood Orchestra har samme byrå som Stian Blipp. Da han flyttet showet fra Bergen til Oslo, måtte han finne nytt husband, forteller Jessen.

Tips etter booking

Det forrige bandet var velkjente Datarock, så det stilles høye krav til kvaliteten.

– Blipp undersøkte flere band, og en av damene i byrået, tipset om oss etter at vi var booket til bryllupet hennes. Blipp fikk da se noen youtube-videoer av oss, og etter flere møter bestemte han seg for at vi fikk jobben, sier Jessen, som for tiden tar en mastergrad i musikk i hovedstaden.

Stort publikum

Stian Blipp-show har i snitt 200.000 seere hver uke. Det betyr mange tilskuere hver eneste uke.

– Blir du nervøs av å spille for så mange?

– Nei, ikke egentlig, vi øver tre dager i uka til showet og andre eventjobber, så vi vet hva vi skal gjøre, smiler Eskil.

The Volt på vent

For to siden ga han med bandet The Volt ut en egenprodusert EP, og Jessen sier de lager hele tiden nye låter som vil se dagens lys i framtiden.

– Bandet er litt på vent, i og med at vi har så mye å gjøre med The Feelgood Orchestra, samt at studiene og noen deltidsjobber fyller opp dagene. Men, jeg komponerer nytt materiale når tiden strekker til, så jeg satser på flere utgivelser med The Volt, forsikrer Jessen som sier det er musikk han helst vil jobbe med etter endt mastergrad.

– Drømmen er å holde på med musikk hele tiden, slik jeg gjør per i dag, smiler han fornøyd.

Torsdag klokken 21.40 er det klart for nytt show TV2?