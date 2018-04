kultur

Konserten går av stabelen 4. oktober og i dag ble billettene lagt ut for salg, og etter 4,5 time var det utsolgt.

–Jeg regner med at de fleste i Alta har fått med seg at Justad er på turne for tiden og at disse er meget populære og godt besøkt, og det er nok en av årsakene. Justad har også laget mange flott hitlåter og det er nok mange som har lyst å høre disse live i Alta. Uansett årsak, utrolig gledelig å oppleve at konserten ble utsolgt så fort, sier daglig leder på City scene, Jonas Apeland.

Sondre kommer til Alta i oktober Da er det bare å ringe rundt datoen 4. oktober for Sondre Justad-fansen.

Bookingsjefen, Torgeir Ekeland er også storfornøyd med salget.

–Utsolgt på 4, 5 time, det er ny rekord, opplyser han.