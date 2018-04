kultur

Bandet som kommer fra Nord-Troms slipper før sommeren ny musikk som de kommer med til festivalen som er en internasjonal urfolksfestival, som årlig finner sted i Kåfjord kommune i Nord-Troms



– Det er fryktelig stas å kunne booke lokale band som Resirkulert, som har vokst seg solide og etablerte på kort tid. Guttene har selvtillit og lager låter med godt budskap og som er lette å like. Jeg tipper det er mange som blir ekstra glade for at Resirkulert kommer tilbake til oss, de har vunnet mange hjerter i Nord-Troms og fronter vår sjøsamiske kultur på en glimrende måte, sier festivalsjef Karoline Trollvik.



Bandet så dagens lys i 2012 og høsten 2017 slapp de debutplata «Du snakke for dæ sjøl» som innehar både surrealistiske og alvorlige tekster. Vokalisten Emil Karlsen er selv en habil joiker og han har et sterkt ønske om å holde sin samiske arv i hevd. Han lover derfor masse joik når de entrer scenen.



– Mitt første møte med joik var på Riddufestivalen da jeg var liten. Med årene har interessen økt, og det siste året har jeg flere veivisere og lærere å takke for at jeg har kunnet dykke dypere i dette. På Riddu skal jeg joike min áddjá; bestefar. Han har vært som en far for meg hele veien og er vel på mange måter det enda, så hvem fortjener vel en joik mer enn han? Også er det fint å kunne hedre noen mens de lever, og ikke bare etter ens tid her, opplyser Karlsen.