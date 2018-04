Mari blir æresdoktor

kultur

I tillegg til Boine blir den israelsk-amerikanske nobelprisvinneren i kjemi, professor Arieh Warshel, lege og redaktør Richard Horton fra Storbritannia og tidligere rektor, professor og en av pionerene ved UiT Norges arktiske universitet, Olav Holt, utnevnt til den ærefulle tittelen.

– Alle har de innenfor hver sine fagfelt og på hver sine måter utmerket seg. Fellesnevneren for dem alle er at deres innsats har hatt – og fortsatt har – betydning for andre, sier rektor Anne Husebekk til universitetets egne nettsider.

De blir alle formelt utnevnt under hovedmarkeringen for universitetets 50-årsfeiring og i forbindelse med jubileumsmiddagen onsdag den 26. september.

– Mari Boine har fornyet joiken. Fra sitt ståsted i Sápmi når Mari Boine verden. Hun har åpnet opp den samiske musikkulturarven gjennom å la seg inspirere av jazz, rock og folkemusikk. Hun forener samisk tradisjon med innovativ og fornyende musikalitet, og musikken hennes treffer folk fra ulike musikk- og kulturtradisjoner, heter det i begrunnelsen.

Hun har tidligere fått Nordisk råds musikkpris og er utnevnt til St. Olavs orden, riddser av 1. klasse, i tillegg til fire spellemannspriser og hedersprisen som hun fikk i år.

Forfatter Laila Stien fra Alta fikk den samme æren for tre år siden